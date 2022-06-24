Мэр города при этом отметил, что он не шутит.

Российские оккупанты посчитали, что в Мелитополе основной проблемой являются вороны, поэтому "власти" города спилили деревья, тем самым "освободив" город от ворон.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров во время телемарафона.

"В Мелитополе сегодня нарастает сопротивление и в то время, когда рашисты отрапортовали в своих СМИ, что они освободили жителей временно оккупированного города от ворон, я не шучу. Они сказали, что основная проблема Мелитополя - это вороны и они освободили тем, что выпилили деревья", - заявил он.

Мэр сообщил, что мелитопольские партизаны с сегодняшнего дня открыли сезон охоты. Поэтому по всему городу есть фото одного из основных гауляйтеров. По словам Федорова, за его голову дают $10 тыс.

Также мэр Мелитополя Иван Федоров добавил, что российские военные сами устроили взрыв во время "празднования" дня России в городе.

Как сообщал УНИАН, 12 июня в оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв, в результате чего пострадали люди. Сработало взрывное устройство, которое было в урне.

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