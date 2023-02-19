Желаемый эффект – капитуляция украинского правительства.

Российские новостные агрегаторы призывают наносить удары по электрической инфраструктуре, поддерживающей украинские атомные электростанции (АЭС).

Они утверждают, что это "принесет ущерб во много раз больший, чем последние несколько массированных ракетных ударов", отмечают аналитики Института изучения войны (ISW).

В частности, новостной интернет-ресурс Readovka заявил своей аудитории, насчитывающей почти 1,7 миллиона подписчиков, что российским силам необходимо уделить первоочередное внимание выводу из эксплуатации внешней электрической инфраструктуры АЭС в надежде, что это приведет к аварийному отключению атомных электростанций в Украине.

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"Readovka не выступал за то, чтобы российские силы наносили прямые удары по атомным электростанциям или пытались вызвать радиологические события, а скорее наносили удары по отдельным подстанциям, которые отключали бы электроснабжение, необходимое для безопасной эксплуатации станций, тем самым вынуждая украинских чиновников останавливать станции. это очень затруднило бы их перезапуск. Readovka заявил, что уничтожение таких целей для трех украинских АЭС за пределами оккупированных Россией территорий "принесет ущерб во много раз больший, чем последние несколько массированных ракетных ударов". … Readovka ранее выступал за такие удары, отмечая, что массированные ракетные удары России не привели к желаемому эффекту капитуляции украинского правительства", – говорится в отчете.

СМИ также утверждало, что якобы ракетный удар по Хмельницкому 18 февраля мог быть нацелен на одну из таких подстанций, поддерживающих Хмельницкую АЭС. Тогда удар был нанесен по военному объекту и остановке общественного транспорта вблизи.

"У ISW нет других доказательств того, что Россия преследует или рассматривает такой курс действий, но отмечает, что милитаризация Россией Запорожской АЭС, использование территории Запорожской АЭС для обстрела украинских позиций и сообщения о российских ударах по линиям электропередач Запорожской АЭС – все это дает полагать, что не исключено, что Кремль может предпринять действия с намерением вызвать аварийную остановку украинских ядерных реакторов", – отмечают аналитики.

Ситуация на украинских АЭС

Крупнейшая АЭС Европы, Запорожская АЭС, как и ее город-сателлит Энергодар с начала полномасштабной войны находятся под российской оккупацией. Российские оккупанты обстреливают территорию станции, создавая риски ядерной катастрофы. В настоящее время на станции находятся эксперты Международного агентства по атомной энергии, которое стремится - пока безуспешно - создать на станции безопасную зону. 10 февраля украинский Госатом запретил эксплуатацию четырех из шести энергоблоков ЗАЭС. А СНБО ввела санкции против 200 российских компаний, которые пытаются эксплуатировать Запорожскую АЭС.

Другие украинские АЭС также не в безопасности. К примеру, во время ракетного удара по Украине 18 февраля российские войска пустили крылатые ракеты по траектории над Южноукраинской АЭС, была угроза попадания в реактор. 10 февраля из-за обстрелов мощности двух украинских атомных электростанций (АЭС) были уменьшены – в качестве мер предосторожности.

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