Две ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.

Сегодня, 18 февраля, российские оккупанты выпустили по Украине четыре крылатые ракеты, сообщили Воздушные Силы Вооруженных сил Украины.

"18 февраля российские оккупационные войска выпустили по Украине четыре крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Две ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что угроза ракетных атак.

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Массированный удар РФ по Украине 18 февраля - что известно

В субботу утром Россия осуществила новый массированный пуск ракет по Украине. Сообщалось о взрывах в Хмельницком и работе ПВО на Николаевщине.

По данным ОП, Россия применила и тактическую авиацию в воздушном пространстве оккупированных территорий.

Из-за пуска ракет РФ энергетики превентивно выключили свет в ряде регионов, в том числе в Киеве и области.

По состоянию на утро в Черном море фиксировали 12 ракет "Калибр". Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк предупреждала, что массированный удар оккупанты могут осуществить "в любой момент".

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