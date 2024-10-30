Позиции, на которых могли находиться иностранцы, накрывали из артиллерии.

Артиллерия Вооруженных сил Украины уже наносила удары по позициям российских оккупантов в Курской области, где могли дислоцироваться северокорейские солдаты.

Об этом сообщает испанская газета El Pais, ссылаясь на слова офицера украинского войска, который говорил на условиях анонимности. В Генеральном штабе ВСУ сообщали, что Курскую область обороняют около 40 тысяч военнослужащих. Отправка солдат КНДР увеличит численность этой группировки где-то на 25%, позволив перебросить более опытных солдат на другие направления.

Источники в 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригаде рассказали журналистам, что половина российских солдат на Курщине - новобранцы, которые имеют гораздо меньше опыта, чем они. По мнению украинских защитников, северокорейцы не будут готовы отстаивать свои позиции на поле боя.

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Войска КНДР на войне

Ранее сообщалось, что солдаты, которых Пхеньян направил в Россию, уже прибыли на территорию Курской области. В украинской разведке рассказали FT, что иностранных военных разместили в казармах, находящихся где-то в 50 километрах от границы с Украиной.

Как известно, северокорейцы проходят подготовку к боевым действиям на пяти российских полигонах - "Барановский", "Донгуз", "Екатеринославский", 248-й и 249-й.

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