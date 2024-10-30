Около 3000 северокорейских военнослужащих были перевезены в Курскую область РФ.

Украина находится в состоянии повышенной готовности в ожидании возможного вступления войск КНДР в войну уже на этой неделе. Это станет первым случаем вмешательства армии другой страны в эту войну.

Высокопоставленные представители украинской разведки рассказали изданию Financial Times, что около 3000 северокорейских военнослужащих были перевезены в Курскую область РФ. Примечательно, что транспортировали этот контингент на гражданских грузовиках.

"Один из чиновников сказал, что лишь несколько сотен из этих 3000 были спецназовцами, а остальные – регулярными войсками. В понедельник их разместили в казармах примерно в 50 км от украинской границы, где они ожидали дальнейших приказов от российского командования", – говорится в материале.

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Ожидается, что развертывание северокорейских военных усилит 50-тысячную российскую группировку, которая в последние дни активизировала усилия по восстановлению контроля над Курской областью РФ. Но в украинской разведке ставят под сомнение боеспособность этого подкрепления:

"Они никогда раньше не выезжали из своей страны... Они никогда не участвовали в реальных боевых действиях, и их опыт очень далек от реалий современной войны".

Представитель украинской разведки отметил, что северокорейские войска только недавно впервые увидели различные типы беспилотников-убийц, которые стали повсеместно использоваться на поле боя. Украинские официальные лица также считают, что солдаты КНДР могут быть использованы Россией как "пушечное мясо".

"Занимались ли они раньше окопной войной? Сомневаюсь", – сказал другой представитель украинской разведки.

Старший аналитик по вопросам обороны в Rand Corporation Скотт Бостон сказал, что такая тактика использования северокорейского контингента в войне РФ против Украины оттолкнет Пхеньян от отправки более качественно подготовленных бойцов.

В то же время эксперт по вопросам обороны из Института политических исследований Асан в Сеуле Ян Ук поставил под сомнение целесообразность такой стратегии ввиду того, что для совместных наступательных операций нужна координация между солдатами РФ и КНДР.

"Северокорейцы не смогут разговаривать на русском языке, и обе армии будут иметь очень разную стратегическую культуру, поэтому координировать действия с ними, используя их как "одноразовые войска", было бы очень рискованно и сложно. Если бы я был российским командующим, я бы использовал [северокорейцев] для оборонительных операций, что требовало бы гораздо меньше времени на подготовку", – пояснил он.

Один из украинских чиновников, комментируя вероятное использование солдат из Северной Кореи в качестве штурмовых войск, заявил, что в таком случае они будут подвергаться большему риску попадания в плен. Это, в свою очередь, разрушит возражения Москвы и Пхеньяна относительно участия КНДР в войне в Украине.

Солдаты из КНДР в войне против Украины

Телеканал CNN сообщает, что часть солдат КНДР уже находится в Украине. Ожидается, что их количество будет расти.

Ранее в Пентагоне заявили, что на восток России отправили около 10 тысяч военных из Северной Кореи. Уже в ближайшие недели они могут присоединиться к российским силам неподалеку от Украины.

Бывший Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО, отставной адмирал Джеймс Ставридис считает, что отправка войск КНДР на помощь РФ в ее войне против Украины говорит о слабости России. В то же время он отметил, что это может иметь реальное влияние на поле боя.

Между тем президент США Джо Байден посоветовал Украине нанести удары по войскам КНДР, если они пересекут ее государственную границу с территории России.

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