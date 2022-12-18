Кто бы и к чему не склонял Беларусь – это Путину так же не поможет, отметил президент Украины.

Город Бахмут в Донецкой области украинские защитники держат, хотя российские оккупанты делают все, чтобы там не осталось ни одной целой стены.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, рассказывая о сегодняшнем заседание Ставки верховного главнокомандующего.

"Провел сегодня Ставку. Очень подробно рассмотрели ситуацию в Донецкой и Луганской областях. Бахмутское направление - ключевое. Город – держим, хоть оккупанты делают все, чтобы там не осталось ни одной целой стены", - отметил он.

Зеленский также сообщил, что в Запорожской, Херсонской областях, в целом на юге все делается для того, чтобы постепенно уменьшать потенциал оккупантов.

"Минус склады, минус логистика российской армии", - добавил он.

Президент Украины подчеркнул, что противовоздушная оборона - это постоянный приоритет Ставки.

"Помогая нам полностью защитить наше небо, предоставив нам скорее современные системы ПВО в достаточном количестве, вы можете лишить государство-террориста главного инструмента террора", - отметил Зеленский, обращаясь к международным партнерам.

Он подчеркнул, что это будет одним из самых мощных шагов, который приблизит завершение агрессии.

"России придется идти по пути прекращения агрессии, когда она больше не сможет идти по пути ракетных ударов", - подчеркнул президент Украины.

Он сообщил, что на Ставке речь шла о защите границы как с Россией, так и с Беларусью. Он отметил, что президенту России Владимиру Путину не поможет даже втягивание Беларуси в войну с Украиной.

"Это также постоянный приоритет. Готовимся ко всем возможным оборонительным сценариям. Кто бы и к чему не склонял Минск – это им так же не поможет, как и все другие больные идеи в этой войне против Украины и украинцев", - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине: ситуация на фронте

Известно, что возле Бахмута на Донбассе уже не первый месяц идут ожесточенные бои. ВСУ отражают атаки российских оккупантов и держат оборону Бахмута, чтобы достичь важных целей.

17 декабря ГУР показало разгромленные позиции российских оккупантов под Бахмутом Донецкой области.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Бахмут имеет важное значение и если русские оккупанты его захватят, то сделают из этого "взятие Берлина".

Бахмут стал восточным форпостом украинской независимости. Сегодня в сети обнародовали видео из города, которое сняли с квадрокоптера: кадры разрушенного Бахмута напугают каждого.

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