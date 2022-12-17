Именно на это направление оккупанты бросили много техники и живой силы.

Вооруженные силы Украины держат оборону Бахмута, чтобы добиться важных целей. Украинские военные не позволяют оккупантам выйти на оперативное пространство.

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, россияне все еще пытаются прорвать оборону в районе Бахмута, Клещеевки и Соледара. Именно сюда Кремль бросил большое количество техники и живой силы.

"Его (врага – УНИАН) главная задача - прорвать систему нашей обороны, найти слабые места. Выйти на оперативное пространство и пытаться и дальше идти на Славянск, Краматорск, захватить наш украинский Донбасс", - рассказал спикер ОК "Восток" в эфире телемарафона.

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Он напомнил, что бойцы ВСУ уже много месяцев подряд сдерживают захватчиков.

"Тут две главных цели достигается Вооруженными силами Украины - враг не может выйти на оперативное пространство, не способен дальше проводить стратегически-наступательную операцию и он несет ежедневные огромные потери", - подытожил Череватый.

Бои за Бахмут 2022 - что известно

Уже не первый месяц идут ожесточенные бои за Бахмут. 17 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что на Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты продолжают попытки прорвать оборону, но успехов не имеют.

Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день армия России уже потеряла в Украине около 97 тысяч 690 человек.

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