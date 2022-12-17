Тела "двухсотых" захватчиков оставили гнить в окопах.

Главное управление разведки Минобороны Украины показало разгромленные позиции российских оккупантов под Бахмутом Донецкой области.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале ГУР, видно, что украинские воины накрыли оккупантов в окопах. Всего ликвидировано около десятка оккупантов.

"Под Бахмутом. Сегодня. Такая судьба ждет всех частично мобилизованных россиян и других оккупантов, которых отправляют как пушечное мясо", - отметили в ГУР.

Видео дня

Таким же видео поделился глава Офиса президента Андрей Ермак. Он отметил, что в Бахмуте воюют люди, дроны и железо.

"Группы орков атакуют украинские позиции ежедневно. Их холодные тела разбросаны по полям и посадкам. Там воины называют друг друга "казаками", защищая нашу идентичность. История силы и мощи пишется ежедневно, с каждым уничтоженным врагом, с каждым спасенным жизнью наших людей. Орков не будет, город - будет стоять", - отметил Ермак.

Бои за Бахмут: главные новости

С конца лета россияне пытаются штурмовать на Бахмутском направлении. ВСУ стойко держат оборону. Впрочем, направление считают одним из самых тяжелых.

Воины Грузинского легиона ликвидировали группу наемников ЧВК "Вагнер" в районе Бахмута Донецкой области. Потери оккупантов составили около десятка захватчиков.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Бахмут имеет важное значение и если русские оккупанты его захватят, то сделают из этого "взятие Берлина".

13 декабря военнослужащий батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Ярослав Лысенко заявил, что, несмотря на морозы, украинские военные продолжают удерживать Бахмут. Он отметил, что под Бахмутом "стабильно тяжело".

Вас также могут заинтересовать новости: