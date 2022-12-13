Олег Жданов отметил, что российская армия уже перешла пик своих боевых возможностей.

Бахмут имеет важное значение и если российские оккупанты его захватят, то сделают из этого "взятие Берлина". Россиянам нужно дать выпустить пар и добивать их на всех других участках фронта.

"Дело в том, если, не дай Бог, Россия захватывает Бахмут, они из этого захвата сделают "взятие Берлина". Они раструбят об этом событии, будто бы они взяли Берлин в 45-м. И это поднимет военные настроения в обществе. Это спровоцирует волну: какой-то процент побежит в военкоматы. "Наша армия самая сильная. Мы можем всех бить. Надо всех бить". Путин утрет нос всем западным странам, скажет: "Видите, у меня же все идет по плану. Успех достигнут. Если вы не сядете со мной за стол переговоров, завтра будет другой город". А потом будет третий, а потом будет Киев. Нельзя допустить", – рассказал военный эксперт Олег Жданов.

При этом он отметил, что на месте Бахмута мог быть любой город, но они пошли на штурм этого города и уже не могут перебросить свои войска на другое направление.

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"Здесь цена вопроса – цена окончания перелома в этой войне. Если мы не отстаиваем Бахмут, значит перелом в войне не наступил. Война затягивается. У Путина появляются основания требовать переговоров с Западом, потому что у него операция идет по плану и он побеждает. В России начинается "победобесие" настоящее с кучей там идиотов-патриотов, которые побегут в военкомат: "Дайте мне ружбайку, я поеду укропов или хохлов убивать". Вот, что такое Бахмут. Поэтому цена вопроса может быть адекватной. Да, это потери с нашей стороны. Но где-то надо остановиться, понимаете? Надо окончательно остановиться, дать российской армии выпустить весь пар и тогда уже добивать ее на всех других участках", – объяснил эксперт.

По его словам, российская армия уже перешла пик своих боевых возможностей и дальше их ждет только спад.

Ситуация в Бахмуте - что известно

С августа идут бои вокруг Бахмута. Украинская армия успешно удерживает свои позиции и отбивает атаки россиян.

9 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что ситуация остается тяжелой на ключевых направлениях Донбасса – Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная.

В свою очередь капитан Национальной гвардии Украины Петр Кузык сообщил, что оккупанты "кладут" невероятное количество личного состава.

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