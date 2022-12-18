Бахмут стал восточным форпостом украинской независимости.

Украинский журналист и главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов показал, как сейчас выглядит Бахмут Донецкой области. Это - город, за который идут ожесточенные бои.

Запись, опубликованная на YouTube-канале журналиста, была снята с высоты птичьего полета с помощью квадрокоптера. Враг из артиллерии и минометов уничтожает гражданскую инфраструктуру, пытается развязать уличные бои.

Но оборона Бахмута продолжается, несмотря на то, что россияне постоянно атакуют. Это сейчас - самая горячая точка фронта.

Ситуация в Бахмуте сегодня

За Бахмут Донецкой области уже не первый месяц идут ожесточенные бои. Но ВСУ отражают атаки российских оккупантов. Сообщалось, что Вооруженные Силы Украины держат оборону Бахмута, чтобы достичь важных целей. Украинские военные не позволяют оккупантам выйти на оперативный простор.

17 декабря Главное управление разведки Минобороны Украины показало разгромленные позиции российских оккупантов под Бахмутом Донецкой области.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Бахмут имеет важное значение и если российские оккупанты его захватят, то сделают из этого "взятие Берлина".

В свою очередь, командир штурмового отряда Руслан "Песня" Качуровский в интервью УНИАН рассказал о ситуации в Бахмуте, почему этот участок фронта важен для россиян, смогут ли украинские силы удержать контроль над городом, и как много людей остаются жить под обстрелами.

Также недавно один из лучших подразделений ПТРК "Дайвер" впервые показал уникальный бой под Бахмутом - уничтожение незащищенного и новейшего российского танка Т-90М "Прорыв" выстрелом ракеты "Стугна".

Кроме того, штурмовые группы 71-й отдельной егерской бригады вместе с другими подразделениями разгромили российских оккупантов и заняли вражеские позиции у Бахмута.

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