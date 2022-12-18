Украинские командующие отметили готовность Сил обороны реагировать на любое развитие событий.

На заседании Ставки верховного главнокомандующего, которое президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня, 18 декабря, говорили о Беларуси и ликвидации последствий массированного ракетного удара России по энергетической инфраструктуре.

Как говорится в сообщении на сайте президента Украины, сегодня Зеленский провел очередное заседание Ставки, где главнокомандующий Вооруженных Сил Украины и командующие войск оперативных направлений доложили о ситуации на фронте, отдельно остановившись на самых горячих участках.

"Члены Ставки уделили внимание ситуации в Беларуси. Была заслушана информация об актуальной численности и вооружении вражеских военных группировок. Командующие отметили готовность Сил обороны реагировать на любое развитие событий", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что участники заседания обсудили ход ликвидации последствий массированного ракетного удара России по энергетической инфраструктуре Украины. Кроме того, слушали информацию о подключении потребителей к электро - и теплоснабжению.

В сообщении сказано, что в заседании приняли участие: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сирский и командующие войск оперативных направлений, руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Также присутствовали, в частности, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Война в Украине: что стоит знать

Накануне Генштаб отмечал, что Беларусь проводит подготовку к участию в войне против Украины. Тем не менее, на территории республики пока не фиксируют формирование ударной группировки.

В ГУР добавили, что по состоянию на 17 декабря Беларусь не готова к полноценному участию в наземной операции против нашего государства.

19 декабря должна состояться новая встреча Владимира Путина с Лукашенко, Место встречи - Минск. В ОП считают, что во время визита в Беларусь российский президент будет подталкивать своего прихвостня к наступлению.

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