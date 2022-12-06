Шлем пилота, части самолета, а также другие интересные вещи нашли военные на месте сбитого Су-24М в районе Бахмута.

Украинские воины продемонстрировали обломки российского Су-24М, который сбили под Бахмутом на Донбассе.

Как написал в Telegram-канале украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко, борт RF 93798 принадлежал к 11-му смешанному авиационному полку с местом базирования на аэродроме Мариновка возле Волгограда.

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Рядом нашли шлем одного из летчиков. На нем фамилия "Редькин".

"Но интересно, что майор Редькин Алексей Александрович является военнослужащим 23-го истребительного полка, который расположен в Восточном военном округе, а это Дальний Восток. И на вооружении в полку другие типы самолетов, чем сбитый Су-24М", - отметил журналист.

Сбития Су-24М на Донбассе: что известно

Как писал УНИАН, 3 декабря украинские пограничники в окрестностях Бахмута сбили Су-34 противника. Как отметили в ГПСУ, самолет оккупантов уничтожили из переносного зенитно-ракетного комплекса. В то время судьба пилотов была неизвестна. Стоимость уничтоженного самолета оценивается в 50 миллионов долларов.

Позже Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился, что вблизи населенного пункта Подгородное Донецкой области ликвидирован самолет захватчиков. В Генштабе добавили, что информация по типу уничтоженного самолета устанавливалась.

Также Генштаб ВСУ сообщал, что враги на Бахмутском направлении направили основные усилия на ведение наступления.

Стоит отметить, что на нашей земле уже ликвидировали 281 самолет РФ.

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