Украинские воины, в частности, поразили районы сосредоточения личного состава захватчиков, поделились в Генштабе нашей армии.

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Также нанесен удар по вражеской позиции зенитно-ракетного комплекса, об этом идет речь в вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два пункта управления, склад боеприпасов и два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

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Также в Генштабе сообщили, что вблизи населенного пункта Подгородное Донецкой области сбит самолет врага. Информация по его типу уточняется.

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Вечером 3 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что захватчики на Авдеевском и Бахмутском направлениях основные усилия направили на ведение наступательных действий и пытаются улучшить свое тактическое положение.

В Генштабе также поделились, что 2 числа в городе Старобельск Луганской области потери врага составили около 30 оккупантов ранеными и 14 - уничтоженными. Кроме того, в Запорожской области были ранены более 270 захватчиков.

Потери России в Украине по состоянию на 3 декабря в живой силе составляют около 90 тысяч 600 человек. Еще уничтожены, в частности, 2 917 вражеских танков.

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