Вчера у врага стало меньше на один вертолет и 8 БПЛА.

За минувшие сутки, 2 декабря, еще 510 российских оккупантов нашли смерть на украинской земле.

Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, таким образом общие боевые потери противника с 24 февраля по 3 декабря ориентировочно составляют уже 90 тысяч 600 человек.

Также враг потерял 2917 танков (+1 за минувшие сутки), 5886 боевых бронированных машин (+3), 1906 артиллерийских систем (+1), 263 вертолета (+1), 1572 БПЛА оперативно-тактического уровня (+8), 4472 единицы автомобильной техники и автоцистерн (+8).

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С начала полномасштабного вторжения Россия также потеряла 395 единиц РСЗО, 210 средств ПВО, 280 самолетов, 531 крылатую ракету, 16 кораблей/катеров, 163 единицы специальной техники.

Война в Украине - последние новости

Российские захватчики начали полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным экспертов британского Королевского Института Объединенных сил, Кремль планировал захватить Украину за 10 дней, но этот план провалился из-за чрезмерной секретности и низкой подготовки войск. Аналитики указали, что тактическая компетентность российских военных оказалась значительно ниже по сравнению с ожиданиями многих наблюдателей в Украине, и России, и на Западе. Российская система ведения боевых действий батальонно-тактическими группами также оказалась неэффективной.

Между тем Россия с начала октября осуществила семь массированных ракетных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Сейчас, считают в Офисе президента, РФ немного изменила тактику относительно нанесения таких ударов по Украине и ждет, когда ночью температура будет опускаться до около -10 градусов, чтобы заморозить людей.

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