Самолет оккупантов уничтожили из переносного зенитно-ракетного комплекса.

На окраинах Бахмута в Донецкой области пограничники ликвидировали самолет Су-34 российских оккупантов.

Метким выстрелом расчет переносного зенитно-ракетного комплекса приземлил "птичку" врага, как только она появилась возле позиций военнослужащих Государственной пограничной службы, сообщили в ГПСУ.

"...Отметим, что это один из бортов, который в последнее время доставлял хлопоты защитникам Бахмута", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что судьба пилотов пока неизвестна. Стоимость уничтоженного самолета оценивается в 50 миллионов долларов.

Война в Украине с Россией и уничтожение еще одного вражеского самолета - что надо знать

Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что 3 декабря украинские пограничники в окрестностях Бахмута сбили Су-34 противника.

Позже Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился, что вблизи населенного пункта Подгородное Донецкой области ликвидирован самолет захватчиков. В Генштабе добавили, что информация насчет типа уничтоженного самолета устанавливалась.

Также Генштаб ВСУ сообщал, что враги на Бахмутском направлении направили основные усилия на ведение наступления.

Стоит отметить, что на нашей земле уже ликвидировали 280 самолетов оккупантов.

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