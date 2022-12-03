На двух направлениях противник сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях, отметил Генштаб армии Украины.

В течение суток оккупанты нанесли два ракетных и 10 авиаударов по позициям украинских войск и населенным пунктам вдоль линии соприкосновения.

Противники также совершили три обстрела из реактивных систем залпового огня, об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации о российском вторжении по состоянию на 18:00.

"В частности, ракетному удару подвергся объект гражданской инфраструктуры города Краматорск. Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задания в приграничных с Украиной районах.

На Слобожанском направлении, как сообщили в Генштабе, враг продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из разнокалиберной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Одноробовка, Стрелечья, Нескучное, Терновая, Старица, Огирцево, Черняков и Чугуновка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Осуществил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Берестовое и Вишневое Харьковской области и Макеевка и Площанка в Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий, пытается улучшить тактическое положение. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Серебрянка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка, Опытное, Авдеевка, Водяное, Невельськое, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

В то же время, как отметили Генштабе, на Новопавловском направлении враг обороняется. Обстрелял из артиллерии районы Великой Новоселки, Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении российские войска также ведут оборонительные действия. Осуществили артиллерийские обстрелы районов более десяти населенных пунктов, расположенных рядом с линией соприкосновения, в частности Орехова Запорожской области.

На Херсонском направлении враг ведет оборону ранее захваченных рубежей. Осуществляет обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций украинских войск и освобожденных населенных пунктов Херсонской области. Продолжает обстреливать пригород и город Херсон.

Массированные удары РФ по Украине - важнейшие новости

Противник с начала октября совершил семь массированных атак на объекты энергетической инфраструктуры нашей страны. Враг запускал ракеты и беспилотники.

Последняя массированная атака России была 23 ноября - враг запустил более 70 крылатых ракет, 51 из них ликвидировали. Также было уничтожено пять дронов.

Противникам удалось поразить ряд энергетических объектов, произошел блэкаут, в нашем государстве возникли проблемы с тепло- и водоснабжением. Позже ситуацию в энергосистеме удалось стабилизировать.

Советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что новый массированный удар возможен тогда, когда в нашей стране температура понизится до -8...-10 градусов.

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