Поселок практически полностью разрушен.

Украинские военные освободили село Макеевка Луганской области. Министерство обороны Украины показало видео с деоккупированного населенного пункта.

"Село Макеевка Луганской области - под контролем Украины! Ни одного уцелевшего дома, разруха и смерть - последствия "русского мира", что царил здесь 8 месяцев", - говорится в сообщении Facebook.

На кадрах показаны последствия российской оккупации: большинство домов повреждены, некоторые из них разрушены и не подлежат восстановлению.

Видео дня

Война в Украине: ситуация в Луганской области

Как писал УНИАН, об освобождении Макеевки глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил еще 13 ноября. Однако военные до этого момента не подтверждали эту информацию.

Всего в Луганской области освобождены уже 12 населенных пунктов.

Ранее Гайдай объяснил, почему украинская армия продвигается на этом направлении не так быстро, как на других. По мнению председателя ОВА, на восстановление Луганской области может потребоваться около семи лет.

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