За последние пару недель украинская армия добилась "впечатляющих" успехов по деоккупации своей территории.

Россия подготовила почву для вывода своих войск из Херсона.

За последние пару недель украинская армия добилась "впечатляющих" успехов по деоккупации территорий, русские в ответ были вынуждены занять оборонительную позицию. В настоящее время врагу "критически не хватает боеприпасов", пишет Politico, ссылаясь на западного чиновника.

"Мы уверены в наших предыдущих предупреждениях о перспективах вывода российских военных со своего Херсонского плацдарма. Планирование почти наверняка разрабатывался заранее", — сказал он.

Западный чиновник предупредил, что любое решение об отступлении "скорее связано с принятием русскими долгосрочных стратегических решений о том, где лучше обороняться, чтобы быть эффективными, поддерживать свои собственные запасы боеприпасов, поддерживать численность своих войск и готовиться к зиме".

"Я думаю, по их мнению, они решили, что город Херсон не стоит того, чтобы за него воевать, что этот естественный оборонительный барьер реки для них чрезвычайно ценен", - объяснил чиновник.

Война - новости: ситуация на Херсонском направлении

На юге продолжается контрнаступление ВСУ, украинские бойцы бьют по логистическим путям противника, по которым группировке оккупантов перебрасывают боеприпасы и технику.

В ответ Россия отправила на Херсонское направление десятки тысяч подготовленных бойцов и частично мобилизированных. Последние, по замыслу Кремля, должны будут прикрывать боеспособные части в случае прорыва обороны.

Вместе с тем россияне пустили слухи о якобы готовности "эвакуироваться" на левый берег Днепра. 3 ноября гауляйтер Стремоусов заявил о "непростой ситуации" в городе, а из захваченной ОВА исчез триколор.

Накануне оккупанты утверждали, что закрыли движение через Днепр для гражданского транспорта.

По словам представителя ОК "Юг" Натальи Гуменюк, россияне на самом деле просто делают вид "отступления": "Мы отслеживаем ситуацию и осознаем, что это могут быть определенные уловки и военные маневры для того, чтобы создать для себя правильно построенную оборону".

Также не верить врагу ранее призвал украинский президент Владимир Зеленский. По его мнению, враг просто хочет запутать ВСУ и скрыть реальные намерения по Херсону.

В самом областном центре остаются регулярные части оккупантов. Российские военные заселяются в жилые дома депортированных украинцев под видом гражданских лиц для возможных провокаций.

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