Россия подготовила почву для вывода своих войск из Херсона.
За последние пару недель украинская армия добилась "впечатляющих" успехов по деоккупации территорий, русские в ответ были вынуждены занять оборонительную позицию. В настоящее время врагу "критически не хватает боеприпасов", пишет Politico, ссылаясь на западного чиновника.
"Мы уверены в наших предыдущих предупреждениях о перспективах вывода российских военных со своего Херсонского плацдарма. Планирование почти наверняка разрабатывался заранее", — сказал он.
Западный чиновник предупредил, что любое решение об отступлении "скорее связано с принятием русскими долгосрочных стратегических решений о том, где лучше обороняться, чтобы быть эффективными, поддерживать свои собственные запасы боеприпасов, поддерживать численность своих войск и готовиться к зиме".
"Я думаю, по их мнению, они решили, что город Херсон не стоит того, чтобы за него воевать, что этот естественный оборонительный барьер реки для них чрезвычайно ценен", - объяснил чиновник.
Война - новости: ситуация на Херсонском направлении
На юге продолжается контрнаступление ВСУ, украинские бойцы бьют по логистическим путям противника, по которым группировке оккупантов перебрасывают боеприпасы и технику.
В ответ Россия отправила на Херсонское направление десятки тысяч подготовленных бойцов и частично мобилизированных. Последние, по замыслу Кремля, должны будут прикрывать боеспособные части в случае прорыва обороны.
Вместе с тем россияне пустили слухи о якобы готовности "эвакуироваться" на левый берег Днепра. 3 ноября гауляйтер Стремоусов заявил о "непростой ситуации" в городе, а из захваченной ОВА исчез триколор.
Накануне оккупанты утверждали, что закрыли движение через Днепр для гражданского транспорта.
По словам представителя ОК "Юг" Натальи Гуменюк, россияне на самом деле просто делают вид "отступления": "Мы отслеживаем ситуацию и осознаем, что это могут быть определенные уловки и военные маневры для того, чтобы создать для себя правильно построенную оборону".
Также не верить врагу ранее призвал украинский президент Владимир Зеленский. По его мнению, враг просто хочет запутать ВСУ и скрыть реальные намерения по Херсону.
В самом областном центре остаются регулярные части оккупантов. Российские военные заселяются в жилые дома депортированных украинцев под видом гражданских лиц для возможных провокаций.