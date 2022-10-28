Из ключевых предприятий города украдено оборудование.

Российские оккупанты ведут подготовку к уличным боям в Херсоне и заминировали объекты критической инфраструктуры.

Об этом в эфире телемарафона "FREEДОМ" рассказала начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая.

"Скорее всего, город оккупанты просто так не сдадут. Потому что очень много объектов инфраструктуры заминированы на сегодняшний день. И, скорее всего, они готовятся к уличным боям. … Без боя они не сдадутся. Ну и, конечно, скорее всего, будут взорваны заминированные объекты инфраструктуры", – считает Луговая.

Глава ГВА отмечает, что оккупанты "не планируют оставаться, но как можно больше затягивают время".

"О том, что они уходят и будут уходить, свидетельствует то, что на сегодняшний момент вывезено все практически имущество из Херсона. Уехали наши приобретенные автобусы, херсонцы не успели еще поездить по городу на них. Вывезено все имущество из судостроительного завода, из винзавода, из коммунального предприятия "Херсонводоканал" вывезено все имущество. А также поступила информация, что из предприятия "Херсонгаз" оккупанты вывезли все оснащение", – рассказала Луговая.

Она не конкретизировала, какие именно объекты инфраструктуры заминированы.

Ранее советник главы ОВА Сергей Хлань сообщил, что российские военные минируют поля на окраинах Херсона.

Контрнаступление ВСУ на юге: что происходит под Херсоном

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что враг проводит информационную операцию о якобы "бегстве" из города. Цель – заставить Украину перебросить туда войска с других направлений.

Тем временем россияне переформатируют свои подразделения и готовятся к уличным боям. Сообщалось, что оккупанты пытаются создать линию обороны.

В Институте изучения войны (ISW) предупреждали, что враг может атаковать Каховскую ГЭС и после обвинить ВСУ в этой атаке.

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