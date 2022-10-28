Кроме того, российские оккупанты демонтируют на захваченных территориях систему здравоохранения.

Российские оккупанты крадут медицинское оборудование, машины скорой помощи и закрывают больницы на захваченных территориях. Прежде всего это касается Херсонской области, которую россияне пытаются превратить в зону отчуждения.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Россия делает из Херсонщины зону без цивилизации, без элементарных вещей, которые доступны в большинстве стран мира. Этот регион до прихода России, как и все другие области Украины, был вполне нормальным и безопасным, там гарантировались все социальные услуги людям... Там гарантировалась жизнь. А теперь Россия пытается сделать Херсонщину буквально зоной отчуждения", – сказал президент Украины.

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Кроме того, российские оккупанты демонтируют на захваченных территориях всю имеющуюся систему здравоохранения и давят на врачей.

"Оккупанты решили закрывать медицинские учреждения в городах, вывозить оборудование, машины скорой – просто все... Давят на врачей, которые еще остались в оккупированных районах, чтобы они переезжали на территорию России", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что Министерство иностранных дел Украины информирует международные организации и партнеров об этом "новом эскалационном шаге оккупантов".

В то же время президент обратился к людям, которые находятся в оккупированных городах и районах, и призвал их помогать друг другу, несмотря на любые действия оккупантов.

"Украинский флаг вернется. Нормальную жизнь мы вернем. Но нужно выдержать это время. Время, когда даже формально оккупанты подтверждают, что им не удержаться на территории Украины, и поэтому они пытаются похитить уже и медицинское оборудование, поработить медицинский персонал", – сказал Зеленский.

Ситуация в Херсонской области: что известно

Российские оккупанты ведут подготовку к уличным боям в Херсоне и заминировали объекты критической инфраструктуры. Глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая добавила, что оккупанты "не планируют оставаться", но как можно больше затягивают время".

Кроме того, в оккупированном Херсоне находится большое количество личного состава армии РФ. Оккупантов в городе больше, чем гражданского населения.

Ранее сообщалось, что россияне не пускают домой детей из Херсонской области, которых вывезли на так называемый "отдых" и в лагеря на территорию РФ.

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