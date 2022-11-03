Также россияне продолжают принудительную "эвакуацию" населения с временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Российские захватчики продолжают угонять и вывозить автомобили скорой помощи и оборудование из больниц Голой Пристани в Скадовск.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке, в то же время российские оккупационные войска продолжают принудительную "эвакуацию" населения на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей.

"Ей подлежат жители населенных пунктов вдоль левого берега реки Днепр от населенного пункта Большая Знаменка Запорожской области до Новой Каховки на Херсонщине", - говорится в сообщении.

Ситуация на Херсонщине: что известно

Российские оккупанты воруют медицинское оборудование, машины скорой помощи и закрывают больницы на захваченных территориях. Прежде всего это касается Херсонской области, которую россияне пытаются превратить в зону отчуждения, заявлял ранее президент Владимир Зеленский.

Известно, что армия РФ ведет подготовку к уличным боям в Херсоне и заминировали объекты критической инфраструктуры. Глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая добавила, что оккупанты "не планируют оставаться", но как можно больше затягивают время".

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