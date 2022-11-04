Аналитики отмечают, что до сих пор непонятно, будут ли войска РФ защищать Херсон, несмотря на вывод некоторых российских подразделений из северо-западной части Херсонской области.

После выводов международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) от 3 ноября о том, что Украина не использует ядерные материалы не по назначению, российские оккупанты создают условия для того, чтобы немедленно перевести Запорожскую АЭС в электросеть Российской Федерации.

Как предполагают аналитики Института изучения войны (ISW), тем временем российские войска продолжают выводить отдельные подразделения из северо-западной части Херсонской области, но пока непонятно, будут ли они бороться за город Херсон.

По наблюдениям ISW, войска РФ продолжают готовить запасные позиции на левом (восточном) берегу Днепра, обустраивая оборонительные позиции к северо-западу от Херсона и перебрасывая туда дополнительные мобилизованные силы.

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Отмечается, что некоторые российские элитные подразделения – такие как воздушно-десантные войска и морская пехота – продолжают действовать на правом (западном) берегу Днепра, и их полном выводе с севера Херсонской области было бы более четким показателем того, что российские войска не будут сражаться за город Херсон или населенные пункты на правом берегу.

Украинские и российские источники также активно обсуждали сообщения о закрытии некоторых российских контрольно-пропускных пунктов в окрестностях Херсона, краже городских памятников и снятии российского флага со здания Херсонской областной администрации как признаки продолжающегося ухода России из города.

Как отмечают аналитики, оккупанты сосредоточили недостаточное количество мобилизованных на наступательных действиях под Бахмутом и Угледаром Донецкой области.

ISW не выдвигает ни одной гипотезы, которая объяснила бы нетерпеливость российских войск или их направление ограниченных военных ресурсов на завоевание оперативно незначимых территорий в Донецкой области вместо того, чтобы защищаться от контрнаступлений ВСУ в Луганской и Херсонской областях.

Война в Украине: ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали ЗАЭС 4 марта. Но ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции, под предлогом, что должен "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от энергосети Украины после обстрелов со стороны РФ.

5 октября Владимир Путин подписал "указ", в соответствии с которым захваченная оккупантами Запорожская АЭС будет отдана России.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава МИД России Сергей Лавров заявляли о том, что Украина якобы может применить "грязную бомбу". Шойгу даже звонил западным коллегам.

31 октября инспекторы МАГАТЭ начали проверку двух объектов в Украине на фоне обвинений РФ о якобы производстве "грязных бомб".

3 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что МАГАТЭ проверило 3 украинских объекта с акцентом на российскую дезинформацию и не нашло доказательств о какой-либо "грязной бомбе".

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