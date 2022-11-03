Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за отличное и своевременное сотрудничество, которое помогло противодействовать российской лжи.

Специалисты Международного агентства по атомной энергии не нашли доказательств производства какой-либо "грязной бомбы" на трех украинских объектах, что свидетельствует о том, что Россия подтвердила свой статус главного лжеца в мире.

"Международное агентство по атомной энергии проверило 3 украинских объекта с акцентом на российскую дезинформацию и не нашло доказательств о какой-либо "грязной бомбе". Я благодарю генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за отличное и своевременное сотрудничество, которое помогло противодействовать российской лжи. Россия подтвердила свой статус главного лжеца в мире", - сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в микроблоге Twitter.

Как сказано в пресс-релизе МАГАТЭ, инспекторы Международного агентства завершили пятидневную верификационную деятельность на трех объектах в Украине после получения запроса от правительства Украины.

Видео дня

В частности, как сообщил Гросси, письменные запросы Украины касались отправки специалистов МАГАТЭ в Институт ядерных исследований НАН Украины в Киеве, Государственное предприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" в Желтых Водах и производственное объединение "Южный машиностроительный завод" в Днепре.

"В течение последних нескольких дней инспекторы имели возможность осуществить все мероприятия, которые МАГАТЭ запланировало провести и получили беспрепятственный доступ на местах. Отталкиваясь от оценки результатов, доступных сегодня, и от информации, предоставленной Украиной, Агентство не нашло никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов на объектах", - отмечается в сообщении.

Также Гросси сказал, что МАГАТЭ как можно скорее отчитается о результатах отбора экологических проб окружающей среды.

Заявления России о "грязной бомбе" в Украине: что известно

23 октября президент Владимир Зеленский заявил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу обзвонил министров обороны государств НАТО с рассказами о якобы подготовке Украиной до применения "грязной ядерной бомбы".

Зеленский подчеркнул, что применить ядерное оружие в Европе может лишь один субъект – президент России Владимир Путин, а не Украина.

Главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Франции и США отвергли ложные обвинения Российской Федерации о том, что якобы Украина готовится применить "грязную бомбу".

31 октября инспекторы МАГАТЭ начали проверку двух объектов в Украине на фоне обвинений РФ о якобы производстве "грязных бомб".