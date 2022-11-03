МАГАТЭ проверило 3 украинских объекта с акцентом на российскую дезинформацию и не нашло доказательств о какой-либо "грязной бомбе".

Президент Владимир Зеленский заявил, что заключение МАГАТЭ об отсутствии доказательств относительно "грязной бомбы" в Украине вполне очевидно: единственное грязное в нашем регионе – это руководство РФ.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

"Сегодняшний вывод МАГАТЭ вполне очевиден", - отметил президент в своем вечернем видеообращении.

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Он напомнил, что миссия организации посетила все те объекты, которые вспоминали представители России, когда рассказывали свои фантазии о так называемой "грязной бомбе".

"Мы пригласили МАГАТЭ, чтобы они проверили. Мы предоставили им полную свободу действий на соответствующих объектах и имеем четкие и неопровержимые доказательства того, что никто в Украине никакую "грязную бомбу" не создавал и не создает. И единственное, что есть грязное в нашем регионе сейчас, – это головы тех в Москве, кто, к сожалению, захватил контроль над российским государством и терроризирует Украину и весь мир", - сказал Зеленский

Обвинения РФ о "грязной бомбе" в Украине: что известно

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава МИД России Сергей Лавров заявляли о том, что Украина якобы может применить "грязную бомбу". Шойгу даже звонил западным коллегам.

По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, все заявления России о "грязной" бомбе, - дешевый шантаж, который все больше раздражает Запад.

31 октября инспекторы МАГАТЭ начали проверку двух объектов в Украине на фоне обвинений РФ о якобы производстве "грязных бомб".

3 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что МАГАТЭ проверило 3 украинских объекта с акцентом на российскую дезинформацию и не нашло доказательств о какой-либо "грязной бомбе".