Проверки проводят по запросу украинской стороны.

Инспекторы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) начали и вскоре завершат проведение проверки двух объектов в Украине на фоне обвинений РФ о якобы производстве "грязных бомб".

Об этом сообщается на сайте Агентства.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что выводы относительно последних проверок на двух объектах будут предоставлены в течение этой недели.

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Известно, что проверку проводят по запросу Украины. Его подали после распространения Россией фейковых заявлений о деятельности, связанной с якобы производством "грязных бомб" в двух местах, находящихся под гарантиями МАГАТЭ.

Целью визитов инспекции является выявление любой возможной незаявленной ядерной деятельности и материалов, связанных с разработкой "грязных бомб".

В МАГАТЭ подчеркнули, что месяц назад инспекция проверила одно из двух мест. Во время проверки там не обнаружили никакой незаявленной ядерной деятельности или материалов.

Обвинения РФ о производстве в Украине "грязной бомбы"

Фейки о якобы разработке в Украине "грязной бомбы" и подготовке к ее применению начали распространяться 23 октября 2022 года.

Позже аналогичное заявление сделал на закрытом заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя. Он подчеркнул, что Украина может создать опасное оружие, скрыв этот факт от мирового сообщества.

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что РФ запустила фейк о "грязной бомбе", чтобы принудить Украину и Запад к переговорам. По его словам, проигрывая в войне в Украине, президент России Владимир Путин всеми возможными путями демонстрирует, что он готов допустить любую катастрофу – экологическую или ядерную.

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