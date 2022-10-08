Крымский мост является ключевым логистическим звеном, которое связывает РФ с Крымом, а далее - с Херсонской областью, отметил советник министра внутренних дел.

Повреждение Крымского моста является большим плюсом для всех украинцев, поскольку это осложняет для оккупантов ситуацию с поставкой продовольствия, горючего и оружия на временно оккупированный полуостров и в Херсонскую область.

Об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил в эфире информационного телемарафона.

По его словам, Крымский мост - это ключевое логистическое звено, связывающее Россию с Крымом и далее с Херсонской областью. По состоянию на сейчас Крымский мост уже официально заявлено, что он закрыт.

Видео дня

"Логистически у них резко осложняется ситуация с поставкой всего чего только можно, от продовольствия и горючего, и заканчивая оружием и в Крым и Херсонскую область. Поэтому с этой точки зрения это, конечно, большой плюс для всех нас", - сказал он.

Он также отметил, что попытка оккупантов сделать временную паромную переправу частично может решить вопрос поставок. Тем не менее, так просто сделать это все за один день будет почти нереалистично.

Взрывы на Крымском мосту сегодня - важные новости

Как сообщал УНИАН, утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар.

Изначально сообщалось, что горит топливный терминал.

Позже в РФ заявили, что на Крымском мосту после подрыва грузовой машины загорелся железнодорожный поезд с топливом.

По данным Национального антитеррористического комитета России, взрыв на Крымском мосту привел к тому, что загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Вас также могут заинтересовать новости: