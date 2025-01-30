Выжигание населенного пункта не равно созданию наступательного плацдарма, говорит Тимочко.

Полное разрушение населенных пунктов и выжигание территорий не означают, что российским оккупантам проще создавать плацдармы для дальнейшего наступления.

Об этом в эфире телеканала "Суспільне" сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, комментируя анализ боевых действий в районе Великой Новоселки. Он отметил, что оценка поля боя со стороны гражданских аналитиков и военных отличается - гражданские рассматривают ситуацию больше с точки зрения админграниц населенных пунктов, районов и областей, а военные - с точки зрения сложившихся позиций или плацдармов.

"И если ВСУ сообщают, что боевые действия продолжаются в районе Новоселки или этого направления - мы должны понимать, что здесь на самом деле включается не только сам населенный пункт, но и боевые или эшелонированные позиции, которые формируют Вооруженные силы в пригороде, перед населенным пунктом, в населенном пункте, за населенным пунктом, а также по флангам, тылам или относительно линии фронта/ направлений противника. И исходя из этой картины, мы можем говорить, что даже если враг разрушает населенный пункт и в него заходит - это не означает, что он создал для себя наступательный плацдарм", - подчеркнул Тимочко.

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Он также пояснил, что наступательный плацдарм предполагает использование ресурса, с которого стартуют войска. Речь может идти о территории, на которой можно расселить военных, а также об инфраструктуре для логистики и развертывания госпиталей, штабов, складов.

"А если все разрушено, то российская армия должна опираться на свой тыловой логистический ресурс, а не отнюдь не на местность".

По его убеждению, полностью разрушенный пункт не дает ни оперативного, ни тактического значения.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, 29 января мониторинговый проект DeepState сообщил, что оккупационные войска РФ оккупировали Великую Новоселку.

В 110-й отдельной механизированной бригаде имени генерал-хорунжего Марка Безручко говорят, что для продвижения из Великой Новоселки оккупантам придется приложить очень много усилий, поскольку они не имеют там плацдарма.

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