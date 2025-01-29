Противник не имеет сейчас плацдарма в Великой Новоселке, утверждает Иван Секач.

Чтобы россиянам продвигаться дальше из Великой Новоселки в Донецкой области, им надо приложить очень много усилий, ведь там у них нет плацдарма. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач, информирует Общественное радио.

Он пояснил, что водная преграда в этом населенном пункте является "фактором поддержки наших сил на плацдарме". Также, по его словам, Украина усиливала свои подразделения, которые находятся "непосредственно на плацдарме и в Великой Новоселке".

"Вывоз раненых и усиление личного состава происходит через переправу на реке. У нас хотя бы есть плацдарм, а у противника пока его нет. Поэтому, если смотреть тактически, для россиян надо очень много усилий, чтобы продолжать наступление именно из Великой Новоселки", - отметил Секач.

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Чтобы создать плацдарм, россиянам нужно форсировать реку, говорит спикер, поэтому оккупанты вряд ли будут продолжать двигаться в этом направлении.

"Москали готовили свою пропаганду к тому, что возьмут в окружение "сотни, тысячи" украинских военнослужащих. Этот процесс они запустили, но продолжения и подтверждения его нет. Поэтому стоит наблюдать дальше за их планами, ведь они будут искать слабые места", - подчеркнул Секач.

Также он сообщил, что сейчас враг присутствует в большей части населенного пункта. Оккупанты прячутся по подвалам, изредка проходит пешее усиление россиян.

"Мы стараемся отслеживать все движения врага. Нашими средствами поражения простреливаются все подходы. На том плацдарме, который мы удерживаем, сейчас продолжаются стрелковые пехотные бои", - добавил начальник службы по связям с общественностью.

Что россияне будут делать после захвата Великой Новоселки: мнения экспертов

Как сообщал ранее УНИАН, в ISW назвали три варианта, куда россияне пойдут после Великой Новоселки. Они могут продолжить наступление до админграницы Донецкой и Днепропетровской областей, также могут сохранить подразделения в районе Великой Новоселки, чтобы продолжить ограниченные атаки, а еще могут возобновить интенсивные боевые действия в Запорожской области.

По мнению ветерана АТО Евгения Дикого, захват Великой Новоселки становится для оккупантов тактическим тупиком. Однако подразделения, которые сюда зашли, по словам эксперта, бросят на усиление какого-то более важного направления: или на Покровск, или на Часов Яр.

А бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев утверждает, что после Великой Новоселки враг будет действовать таким образом, чтобы в течение весенне-летней наступательной кампании реализовать львиную часть плана по полной оккупации всей Донецкой области.

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