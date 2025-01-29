В Генштабе этого не подтверждали.

Оккупационные войска Российской Федерации имеют новые продвижения на фронте, сообщает украинский аналитический проект DeepState.

Согласно опубликованному в Telegram обновлению, захватчики оккупировали Великую Новоселку, а также продвинулись возле Песчаного, Надиевки, Андреевки и Барановки. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины это сообщение не подтверждали.

В то же время аналитики отметили, что интенсивность штурмовых действий РФ начинает спадать, хотя и остается на высоком уровне. Пик российских атак фиксировали во второй половине декабря, затем произошел относительный спад:

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"С конца ноября пытаются удерживать большую интенсивность атак, которая прерывалась разве что после Нового года. Враг несет большие потери, но это не мешает ему относительно быстро восстанавливать боевой численный состав своих соединений".

Бои за Великую Новоселку

24 января DeepState писал, что солдаты захватнической арии РФ уже находятся в центре населенного пункта, однако не контролируют его полностью.

В понедельник в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" заявили, что оккупанты заняли значительную часть Великой Новоселки. Украинские бойцы находились на позициях возле ее окрестностей.

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