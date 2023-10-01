Впрочем, пока неизвестно, кто фактически будет руководить наемниками ЧВК.

ЧВК "Вагнер" осталась без основных главарей - Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Сейчас основные отряды находятся в Африке и Беларуси. Часть подразделений вышла на ротацию к ЦАР, Ливии и Мали.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источник, в Подмосковье начал работу отдел кадров ЧВК. Через него ведется набор по направлениям в Беларусь и Ливию.

"Правда, принимают в ряды наемников пока только "за рецидивом" - тех, кто уже воевал в "Вагнере". Также объявляют, что в конце месяца ожидается открытие направления на войну на территории Украины", - говорит источник.

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По словам собеседника, сейчас продолжаются торги, "под кем будет ЧВК "Вагнер". От организации и ее бренда отходить не планируется. Но пока все идет к тому, что якобы самостоятельная компания (наемники, которыми на данный момент командует заместитель Уткина с позывным "Лотос"), все равно будет под Министерством обороны. Не исключено, что под кураторством генерала Сергея Суровикина.

Возвращение "вагнеровцев" на фронт - детали

29 сентября в Минобороны Великобритании со ссылкой на свою разведку сообщили, что члены террористической группировки ЧВК "Вагнер" начали возвращаться воевать в Украину. Как отмечают в разведке, передислокация наемников происходит в индивидуальном порядке и небольшими группами для участия в боевых действиях в составе различных российских подразделений. Концентрируются боевики вокруг Бахмута Донецкой области, поскольку хорошо знакомы с этой местностью.

На днях начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш подтвердил, что наемники ЧВК "Вагнер" возвращаются на украинский фронт. Он отмечал, что это военнослужащие ЧВК "Вагнера", которые были на территории Беларуси, а сейчас часть из них перезаключает контракты с Минобороны РФ, которое планирует их привлечь в боевых действиях.

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