Часть боевиков заключает контракт с регулярной армией страны-оккупанта.

Наемники "Вагнера" вернулись на территории восточной группировки войск. Часть из них перезаключает контракты с Минобороны РФ и возвращается из Беларуси.

Об этом сказал начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, передает РБК-Украина.

"Мы подтверждаем, что "вагнеровцы" присутствуют на территории восточной группировки войск. Это военнослужащие ЧВК "Вагнера", которые были на территории Беларуси. Сейчас там расформируют их лагеря. Им там было около 8 тысяч. Сейчас часть из этих боевиков уехала в Африку, а кто-то перезаключает контракты с Министерством обороны РФ и возвращается сюда, на восток Украины для принятия участия в боевых действиях - и как инструкторы, и как военнослужащие", - рассказал Евлаш.

Речь идет об остатках этого формирования - около 500 человек, которое российское командование планирует привлечь в вооруженном конфликте со стороны РФ. Значительной угрозы, такой, как раньше, они нести не будут. Евлаш заметил, что эти люди действительно являются одними из самых подготовленных в российской армии, однако существенной угрозой, "геймченджером" они не станут.

"Вагнер" вернулся в Украину

Как сообщал УНИАН, военные рассказали западным журналистам, что наемники частной военной компании "Вагнер" вернулись в Бахмут. Зато украинцы постоянно меняют тактику.

По данным воинов, российская группа наемников "Вагнера", ответственная за большую часть достижений России в течение зимы, вернулась в этот район.

"Да, "Вагнер" тоже здесь. Они вернулись, быстро сменили командиров и вернулись сюда", - сказал боец с позывным "Грув".

Присутствие группировки частично призвано компенсировать нехватку личного состава с российской стороны.

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