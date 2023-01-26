Это плановые работы военных.

В Житомирской области во время массированного ракетного удара российских оккупантов по территории Украины раздались звуки взрывов. Однако они не связаны с обстрелом.

Об этом предупредил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в официальном Telegram-канале. Он написал: "Звуки взрывов в Житомирской области — плановые работы наших военных. Сохраняйте спокойствие".

Вероятнее всего, взрывы связаны с работой саперов или плановыми учениями солдат. При этом Бунечко призвал жителей региона оставаться в укрытиях, ведь воздушная тревога продолжается и угроза ударов сохраняется.

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Массированный обстрел Украины 26 января: что известно

Утром, около 8 часов, 26 января по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Затем поступили сообщения о пусках ракет со стратегических бомбардировщиков российских оккупантов.

Из-за угрозы ударов по объектам энергетической инфраструктуры в ряде областей превентивно выключили свет. Это касается Киевщины, Кировоградщины и других регионов.

Во многих областях в центре и на востоке Украины работала ПВО. Увы, не обошлось без попаданий. Они зафиксированы в Киеве, Винницкой и Одесской областях. Последняя частично осталась без света и воды.

На территории столицы в результате падения ракеты в Голосеевском районе один человек погиб, а еще двое получили ранения.

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