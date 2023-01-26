Оперативные службы сейчас работают на месте инцидента.

В Винницкой области есть попадания вражеских ракет, никто не пострадал. Об этом сообщил председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"В Винницкой области есть попадания вражеских ракет. Пострадавших нет", - отметил он.

Борзов уточнил, что все оперативные службы сейчас работают на месте попадания.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки России. В Киеве и в нескольких областях произошли экстренные отключение света.

Уже известно о сбитии первых вражеских ракет над Украиной. В частности, Россия выпустила в направлении Киева более 15 крылатых ракет, все сбиты противовоздушной обороной.

В Киеве прогремел взрыв. Мэр призвал горожан оставаться в укрытиях.

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