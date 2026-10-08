Атака РФ на многоэтажку в Киеве: погибли 2 человека, среди раненых есть дети (фото)

Спасено 22 человека, в том числе 8 детей.

В результате российского удара по жилой многоэтажке в Деснянском районе Киева погибли 2 человека.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). "В одной из поврежденных квартир пожарные обнаружили тела двух погибших. Спасены 22 человека, среди них 8 детей. Также 4 человека пострадали, среди них 2 ребенка", – уточнили в ГСЧС.

Психологи ГСЧС оказали помощь 12 жильцам дома.

Видео дня

Удар по жилому дому в Киеве

Напомним, вечером 7 октября враг атаковал столицу дронами и поразил 12-этажный жилой дом, вызвав пожар и частичное разрушение конструкций на уровне 10-го этажа.

"Вражеский БПЛА попал в жилой двенадцатиэтажный дом на уровне 10-го этажа. Пламя распространилось на верхние этажи, и произошло частичное разрушение конструкций на 10-м этаже", – сообщили тогда в ГСЧС.

Атаки РФ по Украине

Вчера рано утром россияне нанесли ракетный удар прямо по пятиэтажному жилому дому в Прилуках. Погибли 20 человек. Среди погибших есть дети, трем мальчикам был всего по году, еще одному - 8 лет. По состоянию на вечер среды поисково-спасательные работы еще продолжались.

Вечером 7 октября россияне нанесли удар по Борщаговскому химико-фармацевтическому заводу в Киеве. Кроме того, были атакованы склады с продуктами сети "Ашан".

Кроме того, под удар попал Киевский картонно-бумажный комбинат, специализирующийся на производстве картона, гофротары и санитарно-гигиенической продукции. После атаки предприятие остановило работу.

Вас также могут заинтересовать новости: