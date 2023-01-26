Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света. Об этом сообщает ДТЭК.
"Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.
Воздушная тревога сегодня
Сегодня утром по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В ОК "Юг" заявили, что Россия может осуществить массированный ракетный удар.
В частности, по данным военных, зафиксирована активность вражеской авиации, а в Черном море находятся ракетоносители с общим залпом 20 ракет.