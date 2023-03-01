Все письма проверяют завезенные из России учителя.

Во временно оккупированном российскими захватчиками городе Токмак (Запорожская область) детей заставляют писать письма военнослужащим РФ.

Как сообщаются в Центре национального сопротивления, оккупационная администрация приказала включать во всех школах перед уроками российский гимн, а также проводить "час о важном", во время которого школьникам навязывают искаженное объяснение войны России против Украины. Посещение таких уроков является обязательным.

Кроме того, учителя, которых свезли в оккупированный город, заставляют украинских детей писать письма оккупантам со словами поддержки. Они проверяют, что пишут дети и диктуют им "правильные" слова. Отмечается, что в случае отказа родителей этих детей ожидает "профилактическая беседа".

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Российская пропаганда в школах

Как известно, Россия завозит на оккупированные территории своих учителей, запрещает в школах украинский язык, а также навязывает детям искаженное видение истории и войны в Украине.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, российские оккупанты открывают региональные отделения "Юнармии", где учат детей работать с оружием и ходить строем.

Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественной охраны обнаружила сеть центров в России и оккупированном Крыму, где россияне удерживали украинских детей. Главной целью большинства этих лагерей является политическое перевоспитание.

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