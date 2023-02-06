Владельцам приказывают оставить свое жилье и выселиться на улицу.

Российские оккупационные войска в городе Токмак Запорожской области принудительно выселяют мирных граждан из своих домов с целью заселения местных коллаборантов.

Как сообщает Запорожская ОВА, эти коллаборанты поддерживают российскую оккупационную власть и работают в составе враждебных так называемых "правоохранительных органов".

Владельцам жилья приказывают оставить свое жилье и выселиться на улицу.

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Ситуация в оккупированной Запорожской области

Россияне уже не раз обстреливали Запорожскую область, есть много разрушений. 19 января регион пережил очередную рекордное количество атак со стороны российских захватчиков-противники за сутки совершили 224 обстрела.

Российские оккупанты прекратили социальные выплаты на захваченной территории Запорожской области. Они объясняют такой шаг нехваткой рублей и обещают исправить ситуацию, но когда именно не сообщают. В частности, выплат нет в Мелитополе, Бердянске и Токмаке.

Недавно в городскую больницу Токмака Запорожской области за последние дни привезли до 50 раненых российских оккупантов.

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