Отмечается, что по городу ударили дважды

Российские оккупанты в пятницу, 10 февраля, устроили массированный обстрел Украины. Два удара пришлись по Запорожью.

"Враг продолжает атаковать Запорожье. Зафиксировано два прилета. Находитесь в безопасных местах", - сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram-канале.

На данный момент других подробностей ударов не сообщили.

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Массированный удар РФ по Украине 10 февраля - что известно

В ночь на 10 февраля россяине пытались атаковать города Украины дронами-камикадзе, которые им поставляет Иран. Зафиксирован прилет в Хмельницкой области.

Около 4:00 в пятницу оккупанты попыталась ударить по украинским городам ракетами. В результате в Харькове зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. Всего в городе и области насчитали 10 взрывов.

Утром российский террор продолжился. По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за высокой вероятности российских ракетных ударов.

Позже в НЭК "Укрэнерго" сообщили, что целью россиян снова стали объекты энергетической инфраструктуры. Зафиксированы попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.

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