Российские оккупанты ночью снова атаковали Запорожье. Это была крупнейшая с начала полномасштабного вторжения атака по городу.
Как сообщает секретарь горсовета Анатолий Куртев, за час в Запорожье было зафиксировано 17 вражеских прилетов.
Военные страны-террориста, атаковали объекты энергетической инфраструктуры. В настоящее время информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
"Это все, на что способна эта армия мр*зот - обстреливать спящий город и бить по нашей инфраструктуре. Но нас не сломать. Держимся", - возмутился Куртев.
Ночной обстрел Украины
10 февраля утром в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Харькове, Днепре и Запорожье.
Так, около 4:00 "покраснели" все регионы, кроме западных и Одесской на юге. В некоторых работает ПВО. Отмечалось, что сбивали ракеты и "шахеды".
Утром в Харькове и области произошла серия громких взрывов. Россия атаковала регион, целилась в критическую инфраструктуру.