Отмечается, что страна-террорист атаковала объекты энергетической инфраструктуры.

Российские оккупанты ночью снова атаковали Запорожье. Это была крупнейшая с начала полномасштабного вторжения атака по городу.

Как сообщает секретарь горсовета Анатолий Куртев, за час в Запорожье было зафиксировано 17 вражеских прилетов.

Военные страны-террориста, атаковали объекты энергетической инфраструктуры. В настоящее время информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

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"Это все, на что способна эта армия мр*зот - обстреливать спящий город и бить по нашей инфраструктуре. Но нас не сломать. Держимся", - возмутился Куртев.

Ночной обстрел Украины

10 февраля утром в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Харькове, Днепре и Запорожье.

Так, около 4:00 "покраснели" все регионы, кроме западных и Одесской на юге. В некоторых работает ПВО. Отмечалось, что сбивали ракеты и "шахеды".

Утром в Харькове и области произошла серия громких взрывов. Россия атаковала регион, целилась в критическую инфраструктуру.

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