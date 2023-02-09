О вероятной атаке жителей уже предупредили власти Днепропетровщины.

Вечером в четверг, 9 февраля 2023 года, российские оккупационные войска запустили иранские дроны-камикадзе в направлении Украины. Местные власти Днепропетровщины уже предупредили жителей о вероятной атаке вражеских дронов.

"По имеющимся данным, вероятна атака дронами-камикадзе на направлении области", – сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Он призвал граждан следить за сигналами воздушной тревоги и держаться подальше от объектов критической инфраструктуры и других стратегических объектов.

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"Не публикуйте результаты попаданий и работы ПВО", – добавил глава ОВА.

В то же время председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что "шахеды" направляются с Запорожского направления.

"Шахеды к нам с Запорожского направления. Помните о правилах безопасности и берегите себя. Уважаемые администраторы тг-каналов: никаких фото и видео", – написал он в Telegram.

Воздушная тревога по состоянию на 22:15 объявлена в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. "Красными" также остаются Луганская область и АР Крым.

Обновлено 22:27: Воздушная тревога также объявлена в Николаевской и Кировоградской областях.

Обновлено 22:51: О возможной атаке предупредил и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Мопеды будут, но немного... внимание", – написал он.

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Иранские дроны-камикадзе на войне в Украине

Российские оккупанты атакуют украинские города не только ракетами, но и с помощью дронов. Часто атаки совершают именно иранскими дронами-камикадзе.

9 февраля СМИ сообщили, что Иран модифицирует ударные дроны-камикадзе Shahed-131, которые Россия использует для ударов по украинской гражданской инфраструктуре. Боевая часть, исследованная CAR, обладает радиальным кумулятивным эффектом, что может привести к большей площади поражения.

Накануне представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что украинские защитники сбили 100% дронов во время последних трех атак РФ.

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