Вечером в четверг, 9 февраля 2023 года, российские оккупационные войска запустили иранские дроны-камикадзе в направлении Украины. Местные власти Днепропетровщины уже предупредили жителей о вероятной атаке вражеских дронов.
"По имеющимся данным, вероятна атака дронами-камикадзе на направлении области", – сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Он призвал граждан следить за сигналами воздушной тревоги и держаться подальше от объектов критической инфраструктуры и других стратегических объектов.
"Не публикуйте результаты попаданий и работы ПВО", – добавил глава ОВА.
В то же время председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что "шахеды" направляются с Запорожского направления.
"Шахеды к нам с Запорожского направления. Помните о правилах безопасности и берегите себя. Уважаемые администраторы тг-каналов: никаких фото и видео", – написал он в Telegram.
Воздушная тревога по состоянию на 22:15 объявлена в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. "Красными" также остаются Луганская область и АР Крым.
Обновлено 22:27: Воздушная тревога также объявлена в Николаевской и Кировоградской областях.
Обновлено 22:51: О возможной атаке предупредил и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Мопеды будут, но немного... внимание", – написал он.
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Иранские дроны-камикадзе на войне в Украине
Российские оккупанты атакуют украинские города не только ракетами, но и с помощью дронов. Часто атаки совершают именно иранскими дронами-камикадзе.
9 февраля СМИ сообщили, что Иран модифицирует ударные дроны-камикадзе Shahed-131, которые Россия использует для ударов по украинской гражданской инфраструктуре. Боевая часть, исследованная CAR, обладает радиальным кумулятивным эффектом, что может привести к большей площади поражения.
Накануне представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что украинские защитники сбили 100% дронов во время последних трех атак РФ.