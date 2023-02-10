Пожар в результате вражеского удара удалось ликвидировать.

Утром 10 февраля около 04:00 российские оккупанты атаковали беспилотниками Хмельницкую область. Враг попал в объект критической инфраструктуры в Шепетовском районе, сообщил глава ОВА Сергей Гамалий.

"Ночью враг в очередной раз атаковал нашу страну "Шахидами". Около 04:00 утра произошло попадание в объект критической инфраструктуры", — написал он.

По словам Гамалия, пожар в результате "прилета" удалось ликвидировать. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Россия атаковала ряд регионов в ночь на 10 февраля

Около 04:00 10 февраля 2023 года в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Харькове, Днепре и Запорожье.

Так, в Харькове враг целился в объекты критической инфраструктуры. Город и область всколыхнула серия мощных взрывов, их насчитали около 10.

Вечером в четверг, 9 февраля 2023 года, российские оккупационные войска запустили иранские дроны-камикадзе в направлении Украины. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Полтавской, Черкасской Сумской и Харьковской областях.

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