Украинским военным под силу за несколько месяцев освоить американские системы ПВО Patriot.
Об этом заявил спикер воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.
"В условиях мирного времени - это определенный процесс, наши партнеры относятся к этому очень серьезно, все должно происходить четко по правилам. Но на сегодняшний день, в условиях, в которых оказалась Украина, я думаю, будет ускорен процесс, возможно, до нескольких месяцев", - пояснил он.
Игнат добавил, что пример с Iris-T и NASAMS - обучение на которых для украинских зенитных ракетных специалистов, которые уехали за границу, длилось всего несколько недель.
"Они приехали, освоили эти комплексы и успешно выполняют задачи в Украине. Мы видим, что есть у них немало успехов: сбитых российских и ракет, и "Шахедів"", - рассказал Игнат.
В свою очередь, министр обороны Алексей Резников в телефонном разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином заверил, что украинцы быстро овладеют Patriot.
"Благодарен за очередной пакет помощи в области безопасности, особенно за новые возможности для защиты нашего неба от жестоких атак России. Украинские ПАТРИОТические солдаты быстро освоят эти системы. Они доказывали свои умения много раз", - написал Резников в "Твиттере".
Patriot для Украины
Во время поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон президент США Джо Байден подтвердил передачу Украине одной батареи ЗРК Patriot.
Украинских военных будут учить пользованию ЗРК в третьих странах, это может занять "определенное время".
Украина призвала партнеров передать американские комплексы еще в первые месяцы полномасштабного вторжения, однако Запад опасался эскалации.