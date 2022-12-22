Президент Украины ответил на вопрос СМИ о понятии "справедливый мир".

Родители украинцев, погибших в этой войне, защищая независимость нашей страны, живут местью, их не интересуют никакие возмещения за потерю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной с президентом США Джо Байденом пресс-конференции.

Украинского президента спросили, что он понимает под понятием "справедливый мир".

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"Мне кажется, что для нас всех мир по-разному справедлив. Для меня, как президента, справедливый мир – это никаких компромиссов относительно нашей земли, территориальной целостности, нашего суверинитета, возмещения всех убытков, которые нанесла российская агрессия", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что как отец он видит совсем другой смысл.

"У нас родители потеряли своих сыновей на фронте, своих дочерей, которые были медсестрами. Что для них справедливый мир? Для них все эти деньги – ничего, их не интересуют никакие возмещения. Все чем они живут – это месть. Они живут местью", - сказал президент.

Он подчеркнул, что война – это большая трагедия.

"И чем дольше идет эта война, эта агресси РФ, тем больше будет таких родителей, которые будут жить местью. Потому что иного смысла у них жить больше нет. И это то, что я вижу. Я знаю таких людей. Нет никакого справедливого мира в войне, которую нам принесли эти.. даже не могу найти культруне слово, потому что мы в Белом доме ... эти изверги", - подчеркнул Зеленский.

Встреча Зеленского с Байденом в США

Президент Владимир Зеленский впервые за время войны покинул Украину и сейчас находится с зарубежным визитом в Вашингтоне. Он планирует провести ряд переговоров для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины.

Состоялась пресс-конференция по результатам проведенной в Белом доме встречи Зеленского с президентом США Байденом. Позже запланировано выступление главы украинского государства в Конгрессе США.

При этом в США уже объявили о выделении новой оборонной помощи Украине на 1,85 млрд долларов, что будет включать впервые и комплексы Patriot.