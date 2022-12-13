В частности, вооружение дальнего радиуса действия должно помочь ВСУ разрушить вторую и третью линию обороны россиян на захваченніх территориях.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил необходимость получения Украиной от западных партнеров вооружения дальнего радиуса действия и гаубиц калибром 155-мм.

Глава МИД во время онлайн-брифинге заявил, что поддерживает призывы бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о необходимости предоставления Украине дальнобойного вооружения.

"Нам они нужны, чтобы поражать объекты военной инфраструктуры и военные цели России на временно оккупированных территориях Украины. Это помогло бы нам разрушить вторую и третью линии военной инфраструктуры, которые Россия построила на недавно оккупированных территориях Украины", - сказал Кулеба.

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Кроме этого, министр сообщил, что Силы обороны Украины в настоящее время очень нуждаются в большем количестве гаубиц калибром 155-мм.

"Поскольку эта война в значительной степени является артиллерийской войной, и Россия до сих пор доминирует на поле боя, когда речь идет о количестве орудий, которые она применяет, и о количестве снарядов, которые это оружие выстреливает", - добавил Кулеба.

Он подчеркнул, что Украине срочно необходимо большее количество артиллерийских установок, чтобы "держать ситуацию на линии фронта стабильной".

Как сказал Кулеба, Украина нужно больше вооружения и боеприпасов, потому что "лучший способ защитить наше гражданское население от российского террора - это нанести поражение России".

"Мы уже получили много помощи в сфере безопасности от наших партнеров. Мы всегда будем благодарны за все это. Однако, учитывая масштабы войны и неготовность России принять реальность и вывести войска с Украины, мы должны воевать во время зимы. И для этого нам необходимо больше систем противовоздушной и противоракетной обороны и боеприпасов, бронетехники, в основном гусеничной, и очень важной является потребность в дополнительных артиллерийских орудиях калибром 155-мм", - подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что большее количество вооружений калибром 155-мм должно помочь украинским воинам остановить наступательные операции российских войск и продолжать контрнаступление.

Вооружение для Украины

Как сообщал УНИАН, 28 октября руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 275 млн долларов. 9 декабря президент Джо Байден утвердил предоставление этого пакета помощи.

По данным Министерства обороны США в рамках нового пакета Киев получит боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, 80 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, оборудование для противодействия атакам беспилотных летательных аппаратов, многоцелевые автомобили повышенной проходимости HMMWV, машины скорой помощи и медицинское оборудование, 150 электрических генераторов и походное снаряжение.

12 декабря в Европейском Союзе согласовали решение об увеличении верхней границы Европейского фонда мира, через который такая помощь предоставляется Украине. В частности, верхняя финансовая граница фонда будет увеличена до 2 млрд евро в 2023 году и до 5,5 млрд евро к 2027 году.

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