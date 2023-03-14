Украинские защитники поразили районы сосредоточения оккупантов на левобережье Днепра.

Сегодня в Херсонской области украинские военные уничтожили вражеские артиллерийские установки, три беспилотника и бронированную технику.

Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook. Украинские ракетно-артиллерийские подразделения вместе с авиацией воздушных сил осуществили поражения по районам сосредоточения оккупантов на левобережье Днепра.

"Подтверждена демилитаризация двух вражеских артустановок Д-20 и "Гиацинт - Б", двух единиц автобронетехники, а также уничтожены три беспилотника", - говорится в сообщении.

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Ситуация на Херсонщине: последние новости

По словам руководительницы объединенного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, сейчас украинские воины хотят отогнать захватнические войска хотя бы на 20 километров от левого берега.

Недавно партизанское движение "Атеш" сообщило об успешной операции в Херсонской области - они взорвали железнодорожные пути между Раденском и Абрикосовкой.

Войска РФ систематически обстреливают Херсон и область. Только за 13 марта они совершили 93 обстрела, из-за этой атаки погиб один человек, еще шесть получили ранения.

Вчера стало известно, что в селе Посад-Покровское на взрывчатке подорвались четверо пиротехников.

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