Это помешает врагу терроризировать правобережье обстрелами.

Силы обороны Украины на Херсонщине стремятся отогнать российскую армию хотя бы на 20 километров от левого берега Днепра.

Это позволит уменьшить обстрелы освобожденной правобережной территории Херсонской области, отметила в эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Наша работа по системам залпового огня, минометам и артиллерийским установкам российской армии дает результат, но пока мы не можем гарантировать абсолютную безопасность", - сказала Наталья Гуменюк.

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По ее словам, украинские военные постоянно уничтожают огневые позиции россиян, однако оккупанты нередко разворачивают новые - прямо среди домов местных жителей.

Ситуация на освобожденной территории Херсонской области

В ноябре 2022 года украинские защитники выбили оккупантов из Херсона и всей правобережной части Херсонской области. С тех пор враг не прекращает террор против населения деоккупированных территорий. Регулярным обстрелам подвергаются Херсон и другие города, враг приносит разрушения и убивает мирное население.

Кроме того, оккупанты пытаются высадить ДРГ на правобережье. Пресс-офицер тактической группы "Гром" Дмитрий Плетенчук сообщал, что враг делает это для террора и демонстрации военного присутствия.

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