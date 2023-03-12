Силы обороны Украины на Херсонщине стремятся отогнать российскую армию хотя бы на 20 километров от левого берега Днепра.
Это позволит уменьшить обстрелы освобожденной правобережной территории Херсонской области, отметила в эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
"Наша работа по системам залпового огня, минометам и артиллерийским установкам российской армии дает результат, но пока мы не можем гарантировать абсолютную безопасность", - сказала Наталья Гуменюк.
По ее словам, украинские военные постоянно уничтожают огневые позиции россиян, однако оккупанты нередко разворачивают новые - прямо среди домов местных жителей.
Ситуация на освобожденной территории Херсонской области
В ноябре 2022 года украинские защитники выбили оккупантов из Херсона и всей правобережной части Херсонской области. С тех пор враг не прекращает террор против населения деоккупированных территорий. Регулярным обстрелам подвергаются Херсон и другие города, враг приносит разрушения и убивает мирное население.
Кроме того, оккупанты пытаются высадить ДРГ на правобережье. Пресс-офицер тактической группы "Гром" Дмитрий Плетенчук сообщал, что враг делает это для террора и демонстрации военного присутствия.