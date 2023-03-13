Операцию провели 11 марта.

Участники партизанского движения "Атеш" подорвали железнодорожную колею в Херсонской области.

Благодаря успешной диверсии было прервано снабжение железнодорожными путями российской армии, сообщается в официальном Telegram-канале "Атеш". "Движение "Атеш" докладывает: с целью препятствования снабжения рашистской группировки в Херсонской и Запорожской областях наши агенты провели успешное диверсионное мероприятие на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в субботу, 11 марта, на железнодорожном полотне между населенными пунктами Раденск и Абрикосовка.

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"Агенты "Атеш" постоянно проводят разведку, чтобы добиться таких результативных операций. Мы работаем круглосуточно ради уничтожения оккупационных войск и освобождения Украины. "Атеш" близко", - добавили они.

Что известно об Атеш

"Атеш" - это военное партизанское движение, появившееся после начала полномасштабной войны.

В конце сентября прошлого года в сети появилось их обращение, в котором участники движения поклялись бороться за Украину.

В декабре они взяли на себя ответственность за масштабный пожар на военной базе в оккупированном Россией Крыму.

В феврале они сообщили о ликвидации 19 бойцов ЧВК "Вагнера" в Ростовской области. В заявлении сообщалось, что их командование решило сжечь тела.

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