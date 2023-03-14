Противники били по региону из тяжелой артиллерии.

За прошедшие сутки, 13 марта, российские оккупанты совершили более 90 обстрелов Херсонской области, в результате чего один человек погиб, есть раненые.

Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. "За минувшие сутки противник совершил 93 обстрела, выпустив 412 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". Город Херсон враг обстрелял четыре раза", - отметил чиновник.

По его информации, 13 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома. "К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения - один человек погиб, шесть - получили ранения", - написал глава ОВА.

Видео дня

Ситуация в Херсонской области - сейчас это надо знать

Российские захватчики уже много раз обстреливали Херсон и другие города региона, есть много пострадавших, жертв и разрушений.

В частности, 11 марта стало известно, что российские захватчики обстреляли одну из улиц областного центра, погибли сразу три человека. Под вражеский удар попала ул. Николаевское шоссе.

Вас также могут заинтересовать новости: