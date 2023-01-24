Наталья Гуменюк заявила, что ситуация остается достаточно сложной.

Как только российские пропагандисты завопили о "страшном наступлении", стразу российские оккупанты двинулись на Запорожье. Но это оказалось лишь изображением наступления и попыткой проверить крепость наших позиций.

Детально ситуацию на Запорожском направлении описала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Ситуация остается достаточно сложной, но стабилизируется она как раз силами обороны и контрбатарейным противодействием, которое продолжается как с одной, так и с другой стороны на сегодняшний момент и есть основным способом ведения борьбы с оккупантами", - сказала спикер.

Так же она рассказала, как изменилось тактика врага ввиду того, что были "вбросы" в информационное пространство, что вот-вот сейчас будет какое-то наступление врага.

"Критического изменения не произошло, но есть некоторые отклонения от обычного оборонного ведения боевых действий, которым враг характеризовался до этого. Они пытаются на разных направлениях проверить глубину нашей обороны и крепость позиций, и в большей степени изобразить движение вперед. Линия фронта остается стабильной и гибкость определяется лишь кратковременным проведением вот таких штурмовых действий со стороны оккупантов. Они пытаются группами 10-15 человек проверить возможность по суше (на запорожском направлении конкретно) относительно проникновения в тыл наших позиций, но каждый раз получают достойный отпор и возвращаются на линию своей обороны", - добавила Гуменюк.

Ситуация на Запорожском направлении: подробности

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин заявил, что на Запорожском направлении у российских захватчиков пока нет достаточных сил и способности идти в полномасштабное наступление.

Россия терпит поражение и все заявления о том, что оккупанты якобы достигли успехов в Запорожской области, являются ложью. Рашисты решили отвлечь внимание от своих неудач под Бахмутом, а потому пытаются говорить о каких-то "победах".

Городская больница в оккупированном Днепрорудном Запорожской области переполнена ранеными оккупантами. Враг продолжает нести потери.