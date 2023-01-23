Медиков для оккупантов завозят из России.

Городская больница в оккупированном Днепрорудном Запорожской области переполнена ранеными оккупантами. Враг продолжает нести потери.

Только за последнее время туда было доставлено около 150 захватчиков. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00.

"Противник продолжает нести потери. Так, городская больница Днепрорудного Запорожской области переполнена ранеными. Только за последнее время доставлено около 150 захватчиков", - говорится в сводке.

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В то же время, в Генштабе отмечают, что большинство персонала больницы отказалась сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из России.

Потери России в войне

Как ранее сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 720 российских оккупантов. Таким образом общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 121 тыс. 480 человек.

В течение суток украинские войска ликвидировали три вражеских склада боеприпасов и сбили беспилотник оккупантов. Украинская авиация нанесла три удара по районам сосредоточения противника, а ракетчики и артиллеристы поразили 4 района сосредоточения оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили целую казарму с оккупантами под Бахмутом.

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